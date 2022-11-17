Опубликована карта боевых действий на Украине на 17 ноября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 17 ноября

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 17 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За прошедшие сутки российские военнослужащие отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском, южно-донецком и лисичанском направлениях. На каждом из них украинские войска понесли большие потери в личном составе и военной технике.

Российские военнослужащие уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ в Днепропетровской области и цеха научно-производственного комплекса «Искра» в Запорожье.

Также, по информации военного ведомства, были поражены объекты в поселке Надднепрянское и в Чернобаевке, более 70 артиллерийских подразделений на огневых позициях и значительное число военной техники и живой силы в 166 районах.

Помимо этого, российские войска уничтожили пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства в ДНР. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в ЛНР и ДНР, там же и в Херсонской области были перехвачены 15 реактивных снарядов. Также реактивные снаряды «Ураган» и «Ольха» были сбиты в Харьковской области и ЛНР.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 177 вертолетов, 2520 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6668 танков и других боевых бронированных машин, 894 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7259 единиц специальной военной автомобильной техники.