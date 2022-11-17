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19:41, 17 ноября 2022Среда обитания

Известный певец сравнил Москву с постоянно меняющимся хамелеоном

Певец Павел Кашин сравнил Москву с постоянно меняющимся хамелеоном

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Певец Павел Кашин сравнил Москву с хамелеоном, который постоянно меняется. Своими наблюдениями о городе известный артист поделился в интервью изданию Starhit.

«Это невероятно интересный город, который меняется, как хамелеон, каждые три года», — рассказал о Москве певец, посвятивший ей несколько песен. Кашин добавил, что он успел объездить весь мир, сравнить разные города и убедиться, что российская столица лучше всего подходит ему для жизни. «Москва мне нравится, больше жить-то и негде. Я весь мир проверил», — признался артист.

По словам певца, он быстро привык к жизни в столице и почувствовал себя москвичом уже через месяц после переезда из Санкт-Петербурга 20 лет назад. Через три года после этого он приобрел в Москве первую квартиру и официально стал считаться жителем столицы.

В апреле внук актрисы Алисы Фрейндлих режиссер и продюсер Никита Владимиров отметил, что за последнее десятилетие Москва колоссально изменилась. Он признался, что подобная трансформация города его очень радует и дает ему важное ощущение того, что он живет в месте, которое обновляется и улучшается.

Полина Кислицына
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