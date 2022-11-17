В Киеве сообщили об экстренных отключениях электроэнергии

В ДТЭК сообщили об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве

В Киеве произошли аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети».

Там уточнили, что в связи с текущей ситуацией ранее составленные графики аварийных отключений пока не действуют. «Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — добавили в компании.

Ранее в ДТЭК предупреждали о возможных внеплановых отключениях электричества в Киеве 17 ноября. Уточнялось, что это связано со значительными повреждениями энергетической инфраструктуры и «необходимостью дополнительно сбалансировать энергосистему».