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10:13, 17 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве сообщили об экстренных отключениях электроэнергии

В ДТЭК сообщили об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве произошли аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети».

Там уточнили, что в связи с текущей ситуацией ранее составленные графики аварийных отключений пока не действуют. «Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — добавили в компании.

Ранее в ДТЭК предупреждали о возможных внеплановых отключениях электричества в Киеве 17 ноября. Уточнялось, что это связано со значительными повреждениями энергетической инфраструктуры и «необходимостью дополнительно сбалансировать энергосистему».

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Георгий Нестеров
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