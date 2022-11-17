На Украине предупредили о внеплановых отключениях электричества
Украинская энергокомпания ДТЭК предупредила о возможных внеплановых отключениях электричества в Киеве в четверг, 17 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.
В заявлении компании говорится, что по распоряжению Национальной энергетической компании 17 ноября будут проводиться стабилизационные отключения света, однако повреждения энергетической инфраструктуры значительные.
«Поэтому возможны экстренные отключения вне графиков, если у НЭК "Укрэнерго" будет необходимость дополнительно сбалансировать энергосистему. Об этом мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.
Ранее глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал, что, по данным американского военного ведомства, вследствие российских ракетных ударов по Украине более чем у четверти населения страны отсутствует электричество.
15 ноября объекты энергосистемы страны подверглись мощнейшему обстрелу ракетных ударов с момента начала специальной операции России на территории Украины.