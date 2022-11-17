Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:26, 17 ноября 2022Ценности

Мужчина с двойным подбородком изменился до неузнаваемости и удивил подписчиков

Блогер Ким Эджет с двойным подбородком показал внешность после преображения

Фото: @keithedgett

Житель Флориды, США, изменился до неузнаваемости и удивил подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на его странице в TikTok.

В начале видео Ким Эджет, чей блог насчитывает более одного миллиона подписчиков, предстал перед камерой с двойным подбородком и завязанными в хвост кудрявыми волосами. Также на нем была надета белая футболка и очки в массивной черной оправе.

Затем на следующих кадрах 28-летний мужчина показал внешность после преображения. Так, блогер распустил свои длинные пряди, надел черный жилет и рубашку, расстегнув на ней три верхние пуговицы. К своему новому образу он добавил две серебряные цепи. «Хорошего дня, прекрасные люди!» — сказал он в ролике.

Зрители восхитились преображением американца и принялись отсылать ему комплименты в комментариях. «Я так громко ахнула, что мой муж спросил: "Что случилось?"», «Это действительно один и тот же человек?» — высказывались они.

Ранее в ноябре модель Лиззи Тернер (Lizzy Turner) изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и восхитила подписчиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Польша не позволит Украине участвовать в расследовании ракетного инцидента
Анна Семенович раскрыла свою главную фобию
Названо главное условие для успешного похудения без диет
Раскрыты стабилизирующие климатические процессы Земли механизмы
Москвичи отвернулись от покупки новых квартир
Женщина застряла на горке на глазах у сына и сбросила 62 килограмма
Двоих российских студентов осудят за изнасилование 15-летней одногруппницы
Дочь Джонни Деппа снялась в белье для журнала Elle
Нагиев назвал условие возвращения в шоу «Голос»
В Черкасской области пропадет свет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.