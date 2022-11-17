Мужчина с двойным подбородком изменился до неузнаваемости и удивил подписчиков

Блогер Ким Эджет с двойным подбородком показал внешность после преображения

Житель Флориды, США, изменился до неузнаваемости и удивил подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на его странице в TikTok.

В начале видео Ким Эджет, чей блог насчитывает более одного миллиона подписчиков, предстал перед камерой с двойным подбородком и завязанными в хвост кудрявыми волосами. Также на нем была надета белая футболка и очки в массивной черной оправе.

Затем на следующих кадрах 28-летний мужчина показал внешность после преображения. Так, блогер распустил свои длинные пряди, надел черный жилет и рубашку, расстегнув на ней три верхние пуговицы. К своему новому образу он добавил две серебряные цепи. «Хорошего дня, прекрасные люди!» — сказал он в ролике.

Зрители восхитились преображением американца и принялись отсылать ему комплименты в комментариях. «Я так громко ахнула, что мой муж спросил: "Что случилось?"», «Это действительно один и тот же человек?» — высказывались они.

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