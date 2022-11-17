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17:23, 17 ноября 2022Мир

В России отреагировали на решение Гаагского суда по делу о рейсе MH17

Депутат Чепа: Россия никогда не согласится с решением Гаагского суда по делу о рейсе MH17

Фото: Piroschka van de Wouw / Pool / Reuters

Россия никогда не согласится с решением Гаагского суда по делу о рейсе MH17, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на вынесенный вердикт.

Cамолет Boeing 777 рейса MH17 был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» из-под поселка Первомайское. Такой вердикт вынес Гаагский суд, в котором рассматривалось дело о крушении малайзийского воздушного судна в июле 2014 года.

Россия высказывала и высказывает мнение, что, так же как и сбитый новосибирский самолет, так же как и ракеты, которые упали в Польше, это непрофессиональная работа средств ПВО Украины

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Всегда везде надо искать, кому это выгодно. России это ни при каких обстоятельствах не надо. То, что Украина не закрывала свое воздушное пространство, являлось грубейшим нарушением. И крушение самолета является свидетельством этого. Россия никогда не согласится с решением Гаагского суда», — заявил Чепа.

21 декабря 2021 года прокуратура Нидерландов обвинила Россию в причастности к авиакатастрофе. Обвиняемый по этому делу подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов заявил, что он невиновен, и попросил оправдать его. Предыдущие слушания по делу прошли 10 июня 2022 года.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли. По версии обвинения, лайнер был сбит ЗРК «Бук», состоящим на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.

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Варвара Кошечкина
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