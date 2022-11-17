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12:07, 17 ноября 2022Россия

В российском регионе на свалке нашли тело младенца

Тело новорожденной девочки нашли на свалке в Адыгее, следователи возбудили уголовное дело

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Тело новорожденной девочки нашли на свалке в Адыгее. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Следователи пояснили, что работники полигона для хранения бытовых отходов в Адыгейске заметили мертвого младенца. По предварительным данным, отходы, среди которых находилось тело, привезли на полигон из поселка Энем.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему»).

Следователи начали искать мать новорожденной.

Ранее в Челябинской области нашли тело задушенного двухмесячного младенца. По подозрению в убийстве правоохранители задержали его мать. Сейчас следователи устанавливают точную причину гибели мальчика.

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Анна Щербакова
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