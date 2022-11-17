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16:00, 17 ноября 2022Интернет и СМИ

В Кремле оценили сюжет об испугавшем Байдена мускулами российском операторе

Песков назвал сюжет о восхищении Байдена мускулами оператора «хорошей зарисовкой»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Сюжет, в котором президент США Джо Байден испугался мускулов российского оператора Первого канала Юрия Шолмова и восхитился ими, характеризует участников ролика с положительной стороны. Так видео оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Наверное, это с положительной стороны характеризует и оператора Первого канала, и Первый канал, и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание», — заявил Песков. Пресс-секретарь президента также назвал сюжет «хорошей зарисовкой» и «очень хорошим эпизодом».

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Сюжет, в котором Байден похвалил физическую форму сотрудника Первого канала, был опубликован 16 ноября. «Бицепсы этого парня меня просто пугают. Они больше, чем моя голова. Посмотрите-ка. Вот это парень. Надеюсь, мы в одной команде?» — сказал Байден, показывая на Шолмова. Физической формой оператора также восхитился президент Франции Эммануэль Макрон.

Шолмов, комментируя интерес президента США к его мускулам, отметил, что Байден внимательно наблюдал за ним. «Думаешь: "Что он так на меня пристально смотрит?" Оказывается, вот для чего: хотел потрогать мои руки», — раскрыл подробности общения с президентом США оператор.

В сюжете Первого канала, посвященного интересу американского лидера к сотруднику российского СМИ, отметили, что бицепсы оператора достигают в объеме 50 сантиметров. Кроме того, в ролике сообщили, что оператор не пропускает тренировки даже во время командировок.

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Ксения Кривотулова
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