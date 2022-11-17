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07:06, 17 ноября 2022Интернет и СМИ

Российский оператор рассказал о желании Байдена потрогать его руки

Российский оператор Шолмов рассказал, что Байден на саммите G20 хотел потрогать его руки
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kay Nietfeld/ Globallookpress.com

Российский оператор Первого канала Юрий Шолмов рассказал о желании президента США Джо Байдена на саммите «Группы Двадцати» (G20) на Бали потрогать его руки. Так он отреагировал на похвалу американского лидера, который обратил внимание на размеры его бицепсов. Запись доступна на сайте телеканала.

«До этого, за несколько дней, мы уже снимали Байдена, и он, я обратил внимание, смотрит на меня и смотрит. Думаешь, что он так на меня пристально смотрит, оказывается, вот для чего: хотел потрогать мои руки», — отметил Шолмов.

В сюжете Первого канала отмечается, что бицепсы оператора достигают в объеме 50 сантиметров, поскольку он не пропускает тренировки даже в служебных командировках.

Ранее российские СМИ показали фрагмент видео, на котором Байден обратил внимание на физическую форму сотрудника телеканала. «Бицепсы этого парня меня просто пугают. Они больше, чем моя голова. Посмотрите-ка. Вот это парень. Надеюсь, мы в одной команде?» — сказал Байден, показывая на Шолмова.

Затем американскому лидеру сообщили, что мужчина, о котором он говорит, — это оператор из России. Стоявший рядом президент Франции Эммануэль Макрон тоже оценил физическую форму россиянина.

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Марина Совина
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