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14:21, 17 ноября 2022Россия

Жительница Петербурга нашла мертвой в квартире двухмесячную дочь

В Санкт-Петербурге мать нашла мертвой в квартире двухмесячную дочь

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге мать утром в квартире нашла свою двухмесячную дочь мертвой. Об этом в четверг, 17 ноября, о ссылкой на собственные источники пишет MK.RU.

Инцидент произошел в Красносельском районе. Уточняется, что в правоохранительные органы обратился отец ребенка. Прибывшим в квартиру полицейским мать погибшей сообщила, что нашла младенца бездыханным и сразу вызвала скорую. По словам родителей девочки, она ничем не болела.

Тело без внешних признаков насильственной смерти направлено в морг для установления причины смерти. Обстоятельства смерти установит Следственный комитет (СК).

Похожий инцидент произошел в Санкт-Петербурге в январе. «Фонтанка» писала, что жительница города хотела покормить своего ребенка, но заметила, что он не дышит.

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Евгения Куликова
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