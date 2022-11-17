Цены на нефть снизились

Стоимость нефти Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель

В ходе торгов 17 ноября цена эталонной нефти марки Brent упала ниже 90 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В нижней точке стоимость Brent опускалась до 89,7 доллара за баррель. Январские фьючерсы на время написания материала достигли отметки в 89,7 доллара за баррель, что на 3,3 процента ниже закрытия предыдущей сессии. В то же время фьючерсы на WTI с поставкой в декабре торговались на уровне 81,95 доллара за баррель, упав примерно на 4 процента за день.

Сейчас главным негативным фактором для нефтяного рынка остаются опасения инвесторов относительно перспектив спроса на топливо. Эксперты связывают риски со слабым восстановлением спроса на топливо в Китае, где возобновился рост заболеваемости COVID-19, отмечает Bloomberg. Кроме того, аналитики JPMorgan Chase & Co. прогнозируют «мягкую рецессию» в экономике США в следующем году, что является еще одним фактором, влияющим на котировки.

С августа цены колеблются в диапазоне 80-95 долларов, и трейдеры продолжают ожидать воздействия санкций на российскую нефть и потенциального замедления мировой экономики, пишет агентство.

Вступающие в силу в начале декабря санкции Евросоюза, помимо эмбарго на нефть с поставками по морю, предусматривают запрет на страховку и финансирование судов для перевозки российского сырья за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже определенного уровня. Потолок цен пока не согласован. К этим ограничениям присоединилась Великобритания.

На этом фоне индийские компании, которые были одними из главных покупателей российской нефти, сократили размещение заявок на поставки топлива. Предприятия опасаются возможных ограничений.