Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:41, 17 ноября 2022Экономика

Власти накажут банки за отказ передавать данные о россиянах

«Известия»: банки накажут за отказ предоставить Росфинмониторингу данные о клиентах

Фото: Shutterstock

Российские власти хотят наказывать банки за отказ предоставить по запросу Росфинмониторинга всю информацию о клиентах, пишут «Известия».

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев призывают ввести штрафные санкции за непредставление данных. Финансовые организации, кроме сведений об операциях, должны будут передавать, например, информацию об идентификации клиентов.

За отказ делать это должностные лица могут быть оштрафованы на 30-50 тысяч рублей, а юрлица — на 300-500 тысяч. Данные об идентификации помогают банку установить и подтвердить достоверность сведений о клиентах. К таким сведениям могут быть отнесены ФИО, гражданство, дата рождения, номер паспорта, биометрия и другое. Эксперты считают, что новые требования будут эффективными для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Ранее ассоциация российских банков (АБР) обратилась в письме к Центробанку с просьбой не начислять штрафы за отсутствие сервиса биометрии при оформлении вкладов и выдаче кредитов для новых клиентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Зеленский изменил мнение об инциденте с ракетами в Польше
Мощный пожар на российском заводе попал на видео
Эрдоган заявил о планах поставлять зерно из России бедным странам Африки
Глава МИД Греции отказался покинуть самолет по прибытии в Ливию
Невеста надела на свадьбу купленное на распродаже платье и возненавидела его
Цены на газ в Европе упали из-за теплой погоды
В Москве однокомнатные квартиры «трансформировались» в двухкомнатные
Шри-Ланка дистанционно откроет россиянам банковские карты Visa и Mastercard
После обстрела из «Градов» российского города пострадала девушка
Житель Подмосковья перерезал горло матери-пенсионерке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.