Власти накажут банки за отказ передавать данные о россиянах

«Известия»: банки накажут за отказ предоставить Росфинмониторингу данные о клиентах

Российские власти хотят наказывать банки за отказ предоставить по запросу Росфинмониторинга всю информацию о клиентах, пишут «Известия».

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев призывают ввести штрафные санкции за непредставление данных. Финансовые организации, кроме сведений об операциях, должны будут передавать, например, информацию об идентификации клиентов.

За отказ делать это должностные лица могут быть оштрафованы на 30-50 тысяч рублей, а юрлица — на 300-500 тысяч. Данные об идентификации помогают банку установить и подтвердить достоверность сведений о клиентах. К таким сведениям могут быть отнесены ФИО, гражданство, дата рождения, номер паспорта, биометрия и другое. Эксперты считают, что новые требования будут эффективными для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Ранее ассоциация российских банков (АБР) обратилась в письме к Центробанку с просьбой не начислять штрафы за отсутствие сервиса биометрии при оформлении вкладов и выдаче кредитов для новых клиентов.