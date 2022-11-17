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14:23, 17 ноября 2022Из жизни

Сова несколько дней терроризировала жителей престижного района

New York Post: в Канаде сова несколько дней терроризировала жителей престижного района

В провинции Британская Колумбия, Канада, сова несколько дней терроризировала жителей престижного района Оук-Бэй. Об этом пишет New York Post.

Из-за совы, влетевшей в дом, одна из жительниц Оук-Бэй вызвала полицейских в четыре часа утра. Птица кружила по дому, а затем уселась на диван и вцепилась когтями в дорогую кожаную обивку. Сотрудникам полиции пришлось вооружиться метлами и одеялами и гоняться за птицей в попытках выгнать ее на улицу. Это не принесло результата, но вскоре сова сама покинула дом через дверь, ведущую по внутренний двор.

По словам констебля Стивена Тварди, размер совы составлял примерно 23 сантиметра, а вес — чуть меньше одного килограмма. Один глаз животного был прикрыт, поэтому Тварди прозвал птицу Винки.

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Через несколько дней Винки ворвалась еще в один дом: она сбросила фотографии со стен, испортила предметы декора и едва не разбила несколько ваз. Полицейских сова встретила, гордо восседая на люстре. Оттуда она с интересом наблюдала, как в доме наводят порядок и убирают следы погрома. Затем птица слетела вниз, дала людям погладить себя и удалилась в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что жители английского города Коршам, графство Уилтшир, пожаловались на пару агрессивных чихуахуа, которые затерроризировали не только их домашних питомцев, но и их самих. Председатель городского совета Рут Хопкинсон отметила, что хозяин чихуахуа выгуливал их без поводка, поскольку был уверен, что его маленькие питомцы дружелюбны и не причинят никому вреда.

Евгения Черкасова
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