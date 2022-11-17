Республиканцы отобрали у демократов контроль над палатой представителей

CNN: республиканцы взяли под контроль палату представителей в конгрессе США

Представители Республиканской партии взяли под контроль палату представителей в конгрессе США, набрав минимально необходимое для этого большинство в 218 мест. Об этом говорится в прогнозе телеканала CNN.

У демократов, которые до сих пор контролировали нижнюю палату конгресса, 208 мест, остаются нераспределенными еще девять мест. При этом однопартийцев американского президента Джо Байдена ранее сохранилось большинство в сенате, где они набрали 50 мандатов против 49 у республиканцев.

Ранее Кевин Маккарти был переизбран лидером республиканцев в нижней палате Конгресса — это позволит ему стать спикером. По количеству голосов Маккарти превзошел консервативного претендента члена палаты представителей Энди Биггса — он получил 188 голосов, Биггс — 31 голос.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.