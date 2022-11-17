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07:02, 17 ноября 2022Забота о себе

Желающим увеличить пенис мужчинам пригрозили проблемами с потенцией

Анестезиолог Райнер: операция по увеличению пениса может привести к проблемам с эрекцией

Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

Операция по увеличению пениса сопряжена с рядом негативных последствий для здоровья мужчины, в частности, она может привести к проблемам с эрекцией в будущем, предостерег анестезиолог Дэвид Райнер. Об этом сообщает издание LAD Bible со ссылкой на видео врача в социальной сети TikTok.

Как объяснил Райнер, существует два вида таких операций: первая техника помогает сделать пенис длиннее, вторая утолщает его. Однако ни одна из них не является хорошим решением, разочаровал он желающих увеличить пенис мужчин. По словам анестезиолога, чтобы сделать пенис длиннее, хирург перерезает пациенту подвешивающую связку, поддерживающую половой орган в эрегированном состоянии. Из-за этого впоследствии у мужчины могут начаться проблемы с потенцией, пригрозил он.

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Более того, связки, в том числе и подвешивающая, очень сложно срастаются, особенно когда они были порваны полностью, добавил врач. Поэтому важно избегать их травмирования, если не хочется столкнуться с эректильной дисфункцией. «То, что здорово смотрится в мужской раздевалке, для реального полового акта опасно. Удлинение пениса делает работу пениса нестабильной, увеличивается риск его перелома», — отметил Райнер.

В свою очередь, техника, с помощью которой можно сделать половой член толще, предполагает введение в него собственного жира пациента. Из-за этого пенис может стать бугристым, неровным, из-за чего неуверенность мужчины в себе только повысится, заключил анестезиолог.

Ранее спортивный хирург, профессор Аали Шин назвал необычную причину перелома пениса. По его словам, сломать половой член можно не только во время секса, но и при приступе кашля и чихания.

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Наталья Обрядина
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