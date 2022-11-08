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07:02, 8 ноября 2022Забота о себе

Спортивный хирург назвал необычную причину перелома пениса

Врач Аали Шин: сломать половой член можно не только во время секса, но и при кашле

Фото: Unsplash

Сломать половой член можно не только во время секса, но и во время приступа чихания и кашля, рассказал спортивный хирург, профессор Аали Шин. Причины переломов и других серьезных механических травм члена он назвал в беседе с изданием The Sun.

51-летний британский врач, написавший книгу о травмах паховой зоны, лечит полученные на игровом поле травмы половых органов у британских спортсменов — в частности, регбистов и футболистов клубов «Ливерпуль» и «Челси». Однажды, вспомнил Шин, к нему обратился спортсмен, получивший травму пениса после сильного приступа чихания и кашля.

«Чаще всего травмы паховой зоны возникают из-за скручиваний и загибов, но это может произойти в необычных обстоятельствах», — рассказал он, вспомнив об одном из своих пациентов, травмировавшем член во время активного секса с партнершей. «Он живописал случившееся и даже показал мне позу, в которой пострадал. Это было необычно, но помогло. Я его прооперировал, и он был на ногах через четыре недели», — уточнил хирург.

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Александра Лисица
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