Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:16, 17 ноября 2022Экономика

В PepsiCo ответили на сообщения об увольнении сотрудников

В PepsiCo опровергли информацию об увольнении сотрудников

Фото: JHVEPhoto / Shutterstock

В «PepsiCo-Россия» опровергли информацию об увольнении сотрудников при невыполнении плана. Об этом представитель компании заявил в комментарии для «Ленты.ру».

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что сотрудники «PepsiCo-Россия» скоро останутся без работы. Это произойдет, если компания не сможет продать до Нового года столько же «Русского дара» и Evervess, сколько Pepsi в прошлом, утверждалось в публикации.

В самой компании опровергли информацию о возможных увольнениях. «Новость достоверной не является», — заявил представитель «PepsiCo-Россия»

Материалы по теме:
«Как вы нам этими санкциями помогли!» Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
«Как вы нам этими санкциями помогли!»Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
22 июня 2022
Все свое. В Краснодарском крае собрали урожай и увеличили экспорт за рубеж. Что будет есть Россия?
Все свое.В Краснодарском крае собрали урожай и увеличили экспорт за рубеж. Что будет есть Россия?
28 октября 2022

Ранее стало известно, что японский производитель автомобилей Toyota с 14 ноября начал сокращать сотрудников российского завода. Компания увольняет работников по соглашению сторон.

Сотрудникам предлагаются выплаты как минимум от 12 средних заработных плат — сумма зависит от стажа работы в компании и должности — и сохранение ДМС в течение года после увольнения. Кроме того, компания готова компенсировать расходы на обучение, переобучение, повышение квалификации в размере до 50 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Гаагский суд вынес вердикт по делу о рейсе MH17
Опубликована карта боевых действий на Украине на 17 ноября
Фадеев рассказал о новых членах СПЧ
Диетолог предупредила мужчин о понижающих тестостерон продуктах
Раскрыто отношение россиян к распродажам после ухода зарубежных брендов
Блинкен назвал Россию ответственной за инцидент с ракетами в Польше
Полицейские выявили обналичивших более двух миллиардов рублей теневых банкиров
В Москве начало заканчиваться новое жилье
Россиян бесплатно познакомят с Серебряным веком
Премьер Израиля и президент Турции провели первые с 2013 года переговоры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.