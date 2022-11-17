В PepsiCo ответили на сообщения об увольнении сотрудников

В PepsiCo опровергли информацию об увольнении сотрудников

В «PepsiCo-Россия» опровергли информацию об увольнении сотрудников при невыполнении плана. Об этом представитель компании заявил в комментарии для «Ленты.ру».

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что сотрудники «PepsiCo-Россия» скоро останутся без работы. Это произойдет, если компания не сможет продать до Нового года столько же «Русского дара» и Evervess, сколько Pepsi в прошлом, утверждалось в публикации.

В самой компании опровергли информацию о возможных увольнениях. «Новость достоверной не является», — заявил представитель «PepsiCo-Россия»

Ранее стало известно, что японский производитель автомобилей Toyota с 14 ноября начал сокращать сотрудников российского завода. Компания увольняет работников по соглашению сторон.

Сотрудникам предлагаются выплаты как минимум от 12 средних заработных плат — сумма зависит от стажа работы в компании и должности — и сохранение ДМС в течение года после увольнения. Кроме того, компания готова компенсировать расходы на обучение, переобучение, повышение квалификации в размере до 50 тысяч рублей.