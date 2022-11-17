В Днепропетровске из-за ракетного удара начался пожар на предприятии

Власти Днепропетровска сообщили о сильном пожаре на предприятии после ракетного удара

В Днепропетровске после ракетного удара начался сильный пожар на одном из промышленных предприятий. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Атаковали Днепр. Попали в двух районах города. Попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар», — заявил представитель местных властей, не уточняя названия предприятия.

По его словам, в результате взрывов пострадало пять человек, все они находятся в больнице.

Ранее стало известно, что Харьковской, Черкасской и Полтавской и несколькими другими областями Украины сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). По всей территории страны была объявлена воздушная тревога.