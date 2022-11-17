В российском городе пятилетний мальчик попал в реанимацию из детского сада

В Котласе пятилетний мальчик упал на прогулке в детском саду и попал в реанимацию

В Котласе Архангельской области пятилетний мальчик попал в реанимацию после того, как в детском саду упал с веранды на прогулке и ударился головой. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре российского региона.

В ведомстве пояснили, что мальчик самостоятельно взобрался на веранду. Сейчас состояние пострадавшего ребенка оценивается как удовлетворительное.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку. Будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана оценка эффективности мер, которые приняло руководство детсада для безопасности воспитанников.

Ранее сообщалось, что в Кирове полуторагодовалый ребенок, на котором был только подгузник, сбежал из частного детского сада.

Местные жители планируют подать жалобу на детсад и привлечь его сотрудников к уголовной ответственности за халатность и оставление несовершеннолетнего в опасности.