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13:44, 17 ноября 2022Россия

В российском городе пятилетний мальчик попал в реанимацию из детского сада

В Котласе пятилетний мальчик упал на прогулке в детском саду и попал в реанимацию

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Котласе Архангельской области пятилетний мальчик попал в реанимацию после того, как в детском саду упал с веранды на прогулке и ударился головой. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре российского региона.

В ведомстве пояснили, что мальчик самостоятельно взобрался на веранду. Сейчас состояние пострадавшего ребенка оценивается как удовлетворительное.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку. Будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана оценка эффективности мер, которые приняло руководство детсада для безопасности воспитанников.

Ранее сообщалось, что в Кирове полуторагодовалый ребенок, на котором был только подгузник, сбежал из частного детского сада.

Местные жители планируют подать жалобу на детсад и привлечь его сотрудников к уголовной ответственности за халатность и оставление несовершеннолетнего в опасности.

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Анна Щербакова
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