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09:39, 17 ноября 2022Россия

Появились подробности о подорвавшихся на мине в приграничном регионе россиянах

SHOT: в подорвавшемся на мине авто в Брянской области находились фермер и ветеринар

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В автомобиле в селе Азаровка Брянской области, который подорвался на мине, находились местный фермер и ветеринар. Такие подробности стали известны Telegram-каналу SHOT.

По его данным, за рулем авто был 54-летний управляющий местным фермерским хозяйством — он скончался в больнице. Пассажиром автомобиля был ветеринарный врач, врачи диагностировали у него контузию, ушиб грудной клетки и перелом.

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О происшествии в граничащем с Украиной регионе стало известно вечером в среду, 16 ноября. Тогда губернатор Белгородской области Александр Богомаз сообщил, что двое местных жителей ехали на автомобиле, который наехал на мину.

На следующее утро глава региона сообщил, что один из пострадавших при подрыве на мине погиб, второму оказывают помощь в центральной районной больнице.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах

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Анастасия Шейкина
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