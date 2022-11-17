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15:08, 17 ноября 2022Россия

Российский подросток покончил с собой в прямом эфире

На Кубани подросток покончил с собой в прямом эфире в соцсети

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

На Кубани подросток покончил с собой в прямом эфире после ссоры с подругой. Инцидент произошел в краснодарском районе Гидростроителей, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, 16-летний россиянин рос в благополучной семье, учился в колледже права, экономики и управления и хотел стать юристом. Перед смертью он попрощался со знакомыми через эфир в социальной сети и сообщил, что любит их, назвав свою жизнь «серой».

Ранее сообщалось, что в Петербурге школьница покончила с собой после ссоры с отцом. По предварительным данным, перед этим мужчина забрал у нее телефон и планшет.

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Варвара Родикова
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