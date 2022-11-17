Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:49, 17 ноября 2022Путешествия

Внешность российской стюардессы в униформе взволновала иностранцев в сети

Российская стюардесса Nordwind снялась в облегающей униформе и покорила пользователей сети

Фото: Andres Martinez Casares / Reuters

Российская бортпроводница компании Nordwind снялась в униформе в самолете и взволновала иностранцев. Снимок появился в аккаунте @cabin._.love, освещающем досуг членов экипажа в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных в сети кадрах стюардесса позирует на камеру в проходе между рядами воздушного судна в облегающем сером платье. Свой образ девушка дополнила белыми перчатками, красным шарфом, поясом и головным убором в тон.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Внешность россиянки покорила зарубежных пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «У вас поразительный взгляд», «Вы так красивы», «Просто прекрасны», «Такие сексуальные губки», — отмечали юзеры.

Ранее бывшая российская стюардесса Екатерина Микищенко развеяла самые популярные мифы о работе бортпроводников и раскрыла «неприглядные стороны» профессии. В первую очередь, сотрудница авиакомпании отметила, что работа бортпроводников отнюдь не романтична и подобный стереотип является пережитком прошлого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Гаагский суд назвал виновных в катастрофе с рейсом MH17 в Донбассе
Бывший капитан МЮ назвал опасность сохранения Роналду в клубе
Россиянки признались в желании поработать слесарями и водителями грузовиков
Зеленский пытался дозвониться до Байдена после инцидента с ракетой в Польше
Внешность российской стюардессы в униформе взволновала иностранцев в сети
Гаагский суд приговорил виновных в катастрофе MH17 к пожизненному заключению
Поседевшая в 16 лет девушка перестала красить волосы и обрела поддержку в сети
Гаагский суд заявил о принадлежности сбившего MH17 ЗРК к российской армии
США призвали Украину быть осторожными с заявлениями после ЧП в Польше
Google обязали разблокировать YouTube-канал НТВ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.