Внешность российской стюардессы в униформе взволновала иностранцев в сети

Российская стюардесса Nordwind снялась в облегающей униформе и покорила пользователей сети

Российская бортпроводница компании Nordwind снялась в униформе в самолете и взволновала иностранцев. Снимок появился в аккаунте @cabin._.love, освещающем досуг членов экипажа в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных в сети кадрах стюардесса позирует на камеру в проходе между рядами воздушного судна в облегающем сером платье. Свой образ девушка дополнила белыми перчатками, красным шарфом, поясом и головным убором в тон.

Внешность россиянки покорила зарубежных пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «У вас поразительный взгляд», «Вы так красивы», «Просто прекрасны», «Такие сексуальные губки», — отмечали юзеры.

Ранее бывшая российская стюардесса Екатерина Микищенко развеяла самые популярные мифы о работе бортпроводников и раскрыла «неприглядные стороны» профессии. В первую очередь, сотрудница авиакомпании отметила, что работа бортпроводников отнюдь не романтична и подобный стереотип является пережитком прошлого.