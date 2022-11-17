Сальма Хайек появилась на публике в платье с глубоким декольте

Актриса Сальма Хайек появилась на премии GQ в Лондоне в платье Vivienne Westwood

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек привлекла внимание фотографов откровенным нарядом на церемонии вручения премии GQ «Мужчина года» в Лондоне. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

56-летняя знаменитость появилась на публике в облегающем алом платье бренда Vivienne Westwood с открытыми плечами, оформленном глубоким декольте. Отмечается, что оно было изготовлено специально на заказ. В то же время ее образ дополнили длинные серьги в виде цветов фиолетового цвета. Визажисты сделали актрисе макияж в стиле smoky eyes, добавив к нему розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили в легкие локоны.

Читатели издания восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она всегда будет красивой, а все потому, что не выставляет себя напоказ. И я сейчас не об откровенной одежде», «Боже мой, она великолепна. А какая фигура», «Она выглядит потрясающе», «Безумно красивая от природы женщина», «С возрастом становится только лучше», — высказывались они.

В сентябре Сальма Хайек отпраздновала 56-летие танцем в откровенном образе. Знаменитость опубликовала в соцсетях видео, на котором она запечатлена на борту яхты. На размещенных кадрах телезвезда поет песню, выполняя при этом танцевальные движения в бикини красного цвета.