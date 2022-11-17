Шри-Ланка дистанционно откроет россиянам банковские карты Visa и Mastercard

Народный банк Шри-Ланки предложил россиянам удаленно открыть карты Visa и Mastercard

Российским туристам предложили дистанционно оформить банковские карты Visa и Mastercard в Народном банке Шри-Ланки перед отправлением на курорт. Об этом рассказали РИА Новости в посольстве островного государства в Москве.

Благодаря сотрудничеству Народного банка Шри-Ланки и российского Национального инвестиционно-промышленного банка (НИПБ) российские туристы с 21 ноября смогут удаленно оформить карты Visa или Mastercard и получить их уже по приезде на курорт.

Для этого требуется открыть личный счет в долларах или евро в Народном банке Шри-Ланки за две недели до посещения страны, а после перевести на него средства со счета в НИПБ — уточняется, что российский банк оказывает услуги по сопровождению всех необходимых для этого процедур. По прибытии в Шри-Ланку туристы получают дебетовую карту Visa или Mastercard.

В посольстве также подчеркнули, что дебетовая карта будет работать и в других странах.

Ранее в ноябре российским туристам предложили пакетный тур на Шри-Ланку на новогодние праздники от 193 тысяч рублей, что вдвое меньше, чем стоимость авиабилета на курорт в одну сторону. Так, цена прямого рейса «Аэрофлота» на маршруте Москва — Коломбо — Москва начинается от 406 тысяч рублей на двоих.