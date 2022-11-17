В отношении работника российского СИЗО возбудили дело после выявления ячейки АУЕ

В отношении сотрудника СИЗО в Серпухове возбудили дело после выявления ячейки АУЕ

В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении сотрудника серпуховского следственного изолятора № 3 (СИЗО-3), где была выявлена действовавшая более года ячейка движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, пока неизвестно, в чем конкретно заключается преступление работника российского изолятора. Однако предполагается, что оно связано с возможным бездействием старшего оперуполномоченного, что позволило ячейке длительное время действовать в СИЗО. В отношении организатора ячейки, так называемого смотрящего за учреждением, также возбуждено уголовное дело — по статье 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации» УК РФ.

«Почти год сотрудники оперативных служб УФСИН РФ по Московской области разрабатывали этого арестанта. (...) В какой-то момент в поле зрения силовиков попал один из сотрудников следственного изолятора», — рассказал источник агентства.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в случае с арестантом речь идет о «положенце» Аризе Омарове, больше известном как Резо — именно он в 2020 году организовал ячейку запрещенной АУЕ и причастен к серии вымогательств у следственно-арестованных. Фигурантами дела стали и два его ближайших помощника.

Ранее сообщалось, что в Адыгее заключенный стал фигурантом дела из-за финансирования запрещенного в России АУЕ.