Суд отказался выселять сквоттеров из дома основателя «Яндекса» в Амстердаме

NL Times: суд отказал выселить сквоттеров из дома основателя «Яндекса» Воложа в Амстердаме

Суд Нидерландов отказал в выселении сквоттеров из дома основателя и бывшего генерального директора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа в Амстердаме. Об этом пишет газета NL Times.

Отмечается, что суд не нашел для этого достаточных оснований и легитимных причин для того, чтобы здание оставалось вакантным. Такой причиной мог бы стать ремонт, однако он увеличит стоимость недвижимости, следовательно нарушит режим антироссийских санкций, которые были введены против предпринимателя.

Юрист Воложа настаивал, что дом является частным владением и не предназначен для аренды, однако суд счел аргумент неубедительным.

Сквоттеры заняли дом основателя «Яндекса» в Амстердаме 31 октября. Они вывесили на здании ряд плакатов, в том числе с надписью «Против войны и капитализма».

О включении Воложа в санкционный список Европейского союза (ЕС) стало известно 3 июня. В качестве причины указывалось то обстоятельство, что бизнесмен представляет важный для российского государства сектор экономики, а также помогает правительству обеспечить нужную ему информационную картину посредством сервиса «Яндекс.Новости». Предприниматель пообещал обжаловать рестрикции.

