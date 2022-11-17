Россиянин начал душить жену на глазах у ребенка и попал на видео

Краснодарец напал на жену с удушающим приемом на глазах у ребенка и попал на видео

Пьяный краснодарец попытался душить жену на глазах у ребенка и попал на видео. Снятые очевидцами ролики публикует Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел на парковке гипермаркета на Российской улице. На опубликованных кадрах видно, как мужчина подходит к супруге, хватает ее с помощью удушающего приема и тащит в сторону.

Рядом стоит ребенок, который начинает громко кричать. Вместо помощи окружающие снимают нападение на телефон. Один из мужчин на парковке делает вид, что не замечает происходящее, и поворачивается к супругам спиной.

Ранее сообщалось, что житель Иркутской области задушил свою гражданскую жену из-за беспорядка в квартире. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.