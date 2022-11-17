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14:16, 17 ноября 2022Ценности

Дочь Урганта поделилась снимком в откровенном образе

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия снялась в мини-юбке и чулках

Фото: @e_ttg

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия снялась в откровенном образе. Соотвествующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

22-летняя блогерша поделилась фото, на котором она позирует на кровати, стоя на коленях. На ней надеты мини-юбка с леопардовой подкладкой, алая рубашка и черный жакет. Ее наряд дополняют чулки и туфли на шпильке. При этом она заретушировала интимную часть тела.

Один из подписчиков удивился данному кадру, оставив комментарий под публикацией. «Что с тобой? Почему такие странные фото, странные позы, странные сторис (...)? Что с твоим внешним видом и стилем одежды, почему так много пошлости?» — высказался пользователь сети.

Эрика Куталия не в первый раз демонстрирует подписчикам подобные кадры. В августе она порадовала фанатов снимком в прозрачном платье. Девушку запечатлели в черном платье длины макси на бретелях, сквозь ткань которого просвечивало ее белое нижнее белье. Образ девушки дополнили грубые ботинки, небольшая сумка и колье.

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Карина Черных
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