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19:36, 17 ноября 2022Россия

Российского школьника дважды вызвали на комиссию из-за длинных волос и пирсинга

Школьника из Набережных Челнов дважды вызвали на комиссию из-за длинных волос и пирсинга

Директор школы в Набережных Челнах затравил ученика за внешний вид и дважды вызвал его на комиссию для профилактической беседы. Причиной конфликта стали длинные волосы подростка, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«С сентября нас уже дважды вызывали к директору на штаб профилактики по поводу внешнего вида. Сказали, что из-за учебы, хотя классный руководитель сказала, что с учебой у него все нормально», — рассказала мать 14-летнего россиянина. Она объяснила, что подросток приходит в школу в классической форме, а его стрижка и пирсинг — часть имиджа, который никак не влияет на получение знаний.

Женщина заявила, что ее сын был не единственной жертвой нападок. Она возмутилась, что директор учреждения требует уважительного отношения к администрации, но при этом «оскорбляет детей волосатиками» и оказывает психологическое давление на школьников, которые носят длинные волосы.

Ранее сообщалось, что депутат городской думы Свердловской области Максим Демашин назвал школьника с длинными волосами слизняком и оскорбил его мать. Таким образом чиновник отреагировал на жалобу местных жителей.

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Варвара Родикова
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