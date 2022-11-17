ЕС поможет третьим странам справиться с последствиями антироссийских санкций

Боррель пообещал, что ЕС возместит третьим странам ущерб от антироссийских санкций

Европейский союз (ЕС) окажет помощь третьим странам, чтобы справиться с последствиями антироссийских санкций, пообещал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит РИА Новости.

«Последствия санкций должны быть тщательно измерены. Они не должны влиять на логистические факторы. Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно, но они не направлены на экономику третьих стран», — сказал он.

По его словам, Евросоюз возместит ущерб третьим странам, если его выявят.

Ранее США ввели новые санкции против России. Уточняется, что американский Минфин включил в санкционный список 28 юридических и 14 физических лиц из России.