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19:45, 17 ноября 2022Россия

ВСУ обстреляли подстанцию в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле подстанции со стороны Украины
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли электрическую подстанцию в Белгородской области. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Снарядами повреждены два трансформатора. Жертв и пострадавших нет. На месте находится мой заместитель Константин Полежаев, МЧС, полиция и другие оперативные службы», — сказал глава области.

На данный момент, уточнил Гладков, сотрудники энергетических служб приступили к переподключению по распределительным сетям. Губернатор пообещал в максимально короткий промежуток времени устранить последствия обстрела ВСУ.

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Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадала девушка. По словам Гладкова, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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