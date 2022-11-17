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14:16, 17 ноября 2022Спорт

Названа любимая сборная русскоязычных болельщиков на ЧМ-2022

«Чемпионат.com»: русскоязычные болельщики назвали Сербию любимой сборной на ЧМ-2022

Фото: Marko Djurica / Reuters

Большинство русскоязычных болельщиков на чемпионате мира-2022 (ЧМ-2022) по футболу в Катаре будет поддерживать сборную Сербии. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Любимая команда русскоязычных фанатов была названа по итогам голосования, проведенного изданием и спортивной вертикалью портала «Рамблер». За Сербию отдали голоса 28 процентов респондентов. На три процента меньше набрала Аргентина, на третьей строчке с десятью процентами расположилась Бразилия.

Девять процентов выбрали графу «свой вариант», в которой большинство указало действующего чемпиона мира — сборную Франции. Еще восемь процентов отметили, что никого не будут поддерживать на мундиале. Уточняется, что в опросе поучаствовало более 21 тысячи человек.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России была лишена шанса побороться за путевку в финальную часть турнира по решению Международной федерации футбола.

Алексей Гусев
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