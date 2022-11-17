В сети раскритиковали заявление Зеленского о ракетах в Польше

Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Зеленского об инциденте с ракетами в Польше

Читатели Daily Mail раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского об упавших в Польше ракетах. Комментарии появились в Twitter-аккаунте британского издания.

По мнению пользователей соцсети, всем сторонам конфликта стоит дождаться завершения полного расследования инцидента. Кроме того, некоторые комментаторы предположили, что украинский лидер добивается запуска пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне альянса. «Он отчаянно пытается инициировать запуск пятой статьи [устава НАТО]. Они, вероятно, запустили их [ракеты] сами», — написал пользователь под ником L.A.S. По мнению комментатора Peter davies, «в НАТО должны разобраться с Зеленским».

Некоторые пользователи предположили, что подобная риторика может лишить Украину некоторых союзников. «Если он [Зеленский] будет продолжать, это оттолкнет союзников и сыграет на руку [президенту России Владимиру] Путину», — написал комментатор под ником Michael. Некоторые также напомнили, что ряд союзников Киева назвал ракеты, попавшие на территорию Польши, украинскими.

Ранее президент Украины выразил уверенность в непричастности республики к падению ракеты в Польше. «Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар», — заверил глава государства. Зеленский также призвал допустить украинскую сторону к месту трагедии и к участию в расследовании.

О падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной сообщалось 15 ноября. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека.