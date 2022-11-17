Эрдоган заявил о планах поставлять зерно из России бедным странам Африки

Эрдоган пообещал, что зерно из России будет поставляться в бедные страны Африки

Зерно из России в рамках черноморской инициативы будет поставляться в бедные страны Африки. О соответствующих планах заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает ТАСС.

Глава турецкого государства рассказал, что у него была договоренность по направлению поставок российского продовольствия с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что зерно будет перерабатываться в муку в Турции, после чего его переправят в Африку. «[Президент США Джо] Байден поблагодарил нас за это», — добавил Эрдоган.

Ранее турецкий президент подтвердил продление сделки по зерну на 120 дней. «На основе решения, принятого ООН, Турцией, РФ и Украиной, соглашение о черноморском коридоре продлевается с 19 ноября 2022 года на 120 дней», — высказался он.