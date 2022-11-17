Обварившийся кипятком российский младенец умер после лечения народными методами

В Дагестане СК возбудил дело по факту смерти ребенка, залеченного народными средствами

В Дагестане Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти десятимесячного ребенка, его забрали из больницы и лечили дома средствами альтернативной медицины. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ходе следствия по делу о причинении смерти по неосторожности дадут оценку действиям родителей умершего младенца и врачам. Расследование на личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.

По версии правоохранителей, 8 ноября ребенок остался без присмотра, опрокинул на себя электрочайник с горячей водой и получил термические ожоги. На протяжении двух дней обварившийся младенец проходил стационарное лечение в ожоговом центре, вскоре сына забрал отец, заявив, что хочет обратиться в другую больницу. Однако после выписки ребенка лечили дома народными методами. 12 ноября младенец умер.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили и в отношении жительницы Приморья, до смерти залечившей шестимесячную дочь.