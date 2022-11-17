Бывший сокамерник рассказал о поведении пермского людоеда в колонии

Экс-сокамерник о жизни пермского людоеда Малышева на зоне: все презирали и избегали его

Заключенные исправительной колонии строгого режима №10 (ИК-10) презирали и избегали Михаила Малышева, известного в СМИ как пермский людоед. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший сокамерник каннибала.

По его словам, в ИК-10 Малышев работал развозчиком еды: он доставлял ее на тележках в штрафной изолятор (ШИЗО) и помещения для заключенных со строгими условиями содержания. В отряде из 200 зэков Малышев держался в стороне ото всех и старался быть незаметным. Сотрудники ФСИН часто ругали его за грязное белье на койке.

«Малышев ходил в засаленной одежде, грязный, от него постоянно шел прокисший запах. Я видел, как он постоянно что-то ел в помещении, куда опускали продукты на грузовом лифте. И набирал с собой то, что давали повара, — таскал целыми пятилитровыми ведрами. Вообще, он ел много, очень много», — поделился с «Лентой.ру» экс-заключенный.

Он добавил, что с пермским людоедом в колонии почти никто не общался — он был практически на одном уровне с «опущенными», низшей кастой осужденных. Малышев ел отдельно ото всех и всегда из своей посуды: прикасаться к ней никто не хотел.

«Все презирали и избегали его. "Людоед, иди отсюда", "людоед, заткнись" — вот что он обычно слышал», — отметил он.

Пермский людоед Михаил Малышев провел 23 года в местах лишения свободы за убийства с особой жестокостью. После задержания Малышева оперативники нашли у него дома два холодильника с человеческим мясом: с помощью подруги он заманивал жертв к себе домой, убивал и расчленял их, а потом ел. Из плоти убитых преступник готовил разные блюда, в том числе пельмени и пироги. Теперь Малышев вернулся в родную Пермь. Новость о его возвращении вызвала резонанс среди местных жителей.