Гаагский суд: сбивший MH17 ЗРК «Бук» был привезен на Украину из России и затем возвращен

Гаагский суд заявил, что сбивший малайзийский Boeing 777 зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» был привезен на Украину из России и затем возвращен после инцидента с рейсом MH17. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд утверждает, что в ночь с 16 на 17 июля [2014 года] бойцы ДНР привезли ЗРК "Бук" из Российской Федерации. Потребность в подобной ПВО существовала уже довольно давно. После тяжелых боев 16 июля 2014 года, в ходе которых ДНР понесли тяжелые потери и не могла защищаться от нападения с воздуха, эта система была очень востребована», — заявил судья Хендрик Стинхейс.

Стинхейс также отметил, что комплекс быстро вывезли с территории ДНР из-за опасений, что настоящая принадлежность ЗРК к российской армии будет установлена в ходе расследования о сбитом пассажирском рейсе. «После того как стало ясно, что данное крушение произошло вследствие использования ЗРК "Бук", его быстро вывезли Россию в надежде на то, что таким образом можно предотвратить международный скандал», — резюмировал судья.

Ранее Гаагский суд постановил, что бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и двое его подчиненных Сергей Дубинский и Леонид Харченко виновны в гибели 298 пассажиров малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году.

Самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.