В СПЧ предупредили о риске всеукраинской ненависти в России

Член СПЧ Кабанов заявил, что искажение истории может привести к всеукраинской ненависти

В России возможно развитие всеукраинской ненависти, сопоставимой с существующей на Украине русофобией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов.

По словам Кабанова, риск таких настроений может повыситься в том случае, если общество и чиновники в угоду «сегодняшним настроениям и обидам» захотят изменить историю и будут вымарывать из школьных учебников такие понятия как «Киевская русь». В качестве примера Кабанов привел случай, произошедший в Сургуте, где учителя якобы занижают учащимся оценки за использование этого термина.

«Если начнется изъятие из школьной образовательной программы понятия "Киевская Русь", это может привести нашу страну к аналогичному безумию, схожему с тотальной русофобией на Украине. Хотя хочется верить, что вероятность такого развития событий в России крайне мала», — заявил Кабанов.

При этом он отметил, что сургутский случай должен быть проверен и изучен.

Ранее сообщалось, что беженца с Украины избили после того, как он поспорил с другим мужчиной о том, являются ли жители его страны нацистами.