В Кремле отреагировали на решение Гаагского суда по делу МН17

Песков: недопущение специалистов из России к делу МН17 не способствовало объективности

В Москве по-прежнему сожалеют, что российских специалистов не допустили к расследованию по делу крушения малазийского «Боинга», летевшего рейсом МН17, это не способствовало объективности процесса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его реакцию приводит ТАСС.

Комментируя решения суда в Гааге, пресс-секретарь президента России отметил, что сначала важно провести глубокий анализ.

«Мы убеждены, что отстранение российской стороны по меньшей мере не способствовало объективности этого расследования», — сказал он.

До этого председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснил, что решение Гааги по делу МН17 не создаст правовых последствий.

17 ноября Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 пассажиров малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. Россиянина Олега Пулатова суд оправдал.

Малазийский «Боинг», который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР.