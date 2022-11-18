«Военный обозреватель»: российские военные заблокировали движение патруля США в Сирии

Российские военные заблокировали движение американского патруля в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

На опубликованных кадрах видно, как «Тайфуны», «Тигры» и БТР с российскими флагами переграждают дорогу американским военным.

Силам США пришлось объезжать колонну.

В начале ноября сирийские военные не пропустили американскую колонну на блокпосту в провинции Эль-Хасеке. Инцидент произошел в деревне Кубур аль-Гараджна. Военные Сирийской арабской армии (САА) задержали восемь американских военных автомобилей, а затем заставили их покинуть район Телль-Тамр.