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21:25, 18 ноября 2022Мир

Российские военные заблокировали движение американского патруля в Сирии

«Военный обозреватель»: российские военные заблокировали движение патруля США в Сирии

Фото: «Военный обозреватель» / Telegram

Российские военные заблокировали движение американского патруля в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

На опубликованных кадрах видно, как «Тайфуны», «Тигры» и БТР с российскими флагами переграждают дорогу американским военным.

Силам США пришлось объезжать колонну.

В начале ноября сирийские военные не пропустили американскую колонну на блокпосту в провинции Эль-Хасеке. Инцидент произошел в деревне Кубур аль-Гараджна. Военные Сирийской арабской армии (САА) задержали восемь американских военных автомобилей, а затем заставили их покинуть район Телль-Тамр.

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Марина Совина
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