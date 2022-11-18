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11:31, 18 ноября 2022Мир

Прокуратура Швеции подтвердила факт диверсии на «Северных потоках»

Reuters: прокуратура Швеции подтвердила факт диверсии на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: The Swedish Coast Guard / Globallookpress.com

Прокуратура Швеции подтвердила факт диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters.

«Во время осмотра места преступления, который проводился в Балтийском море, было собрано большое количество улик, все в районе было тщательно задокументировано», — сказано в материале. Прокурор Матса Юнгквист, который ведет предварительное расследование, заявил, что на месте происшествия рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатых веществ.

По словам правоохранителя, расследование происшествия продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте.

Ранее Die Welt писало, что два неизвестных судна с выключенными передатчиками, замеченные перед диверсией неподалеку от ниток «Северного потока», могли выполнять разведывательные задачи. Предполагается, что суда должны были проконтролировать отсутствие свидетелей готовящейся диверсии.

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Виктория Кондратьева
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