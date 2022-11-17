Названа цель судов с выключенными передатчиками близ «Северного потока»

Welt: замеченные перед диверсией на «Северном потоке» суда могли заниматься разведкой

Два неизвестных судна с выключенными передатчиками, замеченные перед диверсией неподалеку от ниток «Северного потока», могли выполнять разведывательные задачи. Об этом пишет Die Welt.

Директор Балтийского фонда безопасности Отто Табунс пояснил, что, предположительно, корабли должны были проконтролировать отсутствие свидетелей готовящейся диверсии. При этом, считает эксперт, повреждения на газопроводе могли быть сделаны с использованием подводной лодки.

Научный сотрудник в берлинском фонде «Наука и политика» Йоран Свистек также допустил, что «экипажи судов что-то замышляли». «Любой, кто намеренно отключает транспондеры, пытается скрыть незаконную деятельность», — выразил он уверенность. Впрочем, также он не исключил ситуацию, когда передатчики не могли посылать сигналы из-за технической неисправности или из-за неблагоприятных погодных условий.

12 ноября аналитическая фирма SpaceKnow зафиксировала, что в дни перед взрывами близ «Северных потоков» были замечены неизвестные суда с выключенными транспондерами. Два судна длиной от 95 до 130 метров проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах. Как рассказал глава компании Джерри Яворницки, у них были выключены системы, передающие сигнал о местоположении.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2». Это привело к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводах «Северный поток» очевидным терактом.