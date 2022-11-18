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15:40, 18 ноября 2022Россия

В России высказались о мерах совершенствования гражданской обороны

Депутат Швыткин призвал проверять готовность населения к действиям в случае ЧС

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На данный момент в России существует много вопросов к совершенствованию гражданской обороны, считает депутат Госдумы Юрий Швыткин. В частности, необходимо проверить состояние бомбоубежищ, запасов медикаментов, продуктов питания, готовность самого населения к реагированию в случае чрезвычайных ситуаций, заявил он в разговоре с «Лентой.ру».

«Гражданская оборона — это система мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей нашей страны при возникновении или опасности военных конфликтов, а также при ЧС природного или техногенного характера, — сказал Швыткин. — Это, например, проверка тех же бомбоубежищ, подготовка населения, а также должностных лиц».

По мнению политика, существует ряд пунктов, по которым систему гражданской обороны можно улучшить. Например, в части подготовки населения к реагированию в случае ЧС.

«Я думаю, до полной готовности вопросов много. Например, необходимо проверять комплектацию средств индивидуальной защиты, состояние бомбоубежищ, запасы медикаментов, продуктов питания. И это я еще не говорю про тренировку населения на случай возникновения угрозы: сомневаюсь, что сейчас, в случае воздушной тревоги, люди побегут в бомбоубежища. В лучшем случае их просто охватит ступор. В худшем — вообще не поймут, что происходит», — считает депутат.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза в Кремле обсудил совершенствование гражданской обороны в стране.

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Наталия Белова
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