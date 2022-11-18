Названа дата открытия ГУМ-Катка на Красной площади

ГУМ-Каток на Красной площади начнет работу 28 ноября

ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка откроются на Красной Площади в Москве 28 ноября. Главная ледовая площадка страны будет работать ежедневно с десяти утра до одиннадцати вечера, первые четыре сеанса в будни можно будет посетить бесплатно. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Красная площадь, сверкающие огни ГУМа, новогодняя музыка и почти 6000 квадратных метров ровного льда прямо у стен Кремля. И этот лед не растает, даже если на улице "плюс": заморозку поддерживают 65 километров трубок с хладагентом. Лед выдерживает температуру до плюс десяти градусов, и каток может работать до конца февраля», — говорится в сообщении пресс-службы.

В будние дни взрослый билет будет стоить 600 рублей, а детский — 300 рублей. В праздничные и выходные дни его можно будет приобрести за 700 и 400 рублей соответственно.

Отмечается, что в этом сезоне ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка оформят в стилистике Гжели. Подарки и сувениры, украшенные этой росписью, можно будет приобрести на ярмарке. Там же будут продаваться елочные игрушки, варежки, еда и напитки, а также товары русского народного промысла.

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