Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:17, 18 ноября 2022Россия

Россиянин сделал себе «харакири» в знак доказательства чувств

Житель Улан-Удэ пырнул себя ножом в живот, чтобы доказать возлюбленной преданность

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Житель Улан-Удэ сделал себе «харакири» в знак доказательства чувств. Россиянин пырнул себя ножом, чтобы заверить возлюбленную в преданности, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, мужчина работает охранником в местном супермаркете. В один из вечеров он был дома с гражданской супругой, которая, нарезая салат, обвинила мужчину в неверности и предположила, что он изменяет ей со своими коллегами. Чтобы убедить подругу в обратном, россиянин схватил ее руку с салатным ножом и воткнул его в свой живот.

Мужчину госпитализировали в больницу, где оказалось, что органы россиянина не задеты. Его гражданскую жену госпитализировали вслед за ним — женщина будет лечить нервы. Прибывшим на вызов полицейским они заявили, что не имеют друг к другу претензий.

Ранее сообщалось, что житель Урала ударил себя ножом в живот в отделении полиции. Перед этим мужчина рассказывал полицейским о сложностях в личной жизни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Комментарии отключены
Последние новости
New York Times подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных
В Грузии проведут экспертизу на предмет отравления Саакашвили
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Архитектор оценил важность единого стиля школьных зданий
ФИФА запретила капитанскую повязку футболиста сборной Англии
Предсказана беспрецедентная скорость разрушения берегов
Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до пяти
Токаев анонсировал кардинальные изменения в экономике Казахстана
Юрист описал схему мошенничества с поверкой счетчиков
Великобританию заподозрили в закупках российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.