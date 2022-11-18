Россиянин сделал себе «харакири» в знак доказательства чувств

Житель Улан-Удэ пырнул себя ножом в живот, чтобы доказать возлюбленной преданность

Житель Улан-Удэ сделал себе «харакири» в знак доказательства чувств. Россиянин пырнул себя ножом, чтобы заверить возлюбленную в преданности, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, мужчина работает охранником в местном супермаркете. В один из вечеров он был дома с гражданской супругой, которая, нарезая салат, обвинила мужчину в неверности и предположила, что он изменяет ей со своими коллегами. Чтобы убедить подругу в обратном, россиянин схватил ее руку с салатным ножом и воткнул его в свой живот.

Мужчину госпитализировали в больницу, где оказалось, что органы россиянина не задеты. Его гражданскую жену госпитализировали вслед за ним — женщина будет лечить нервы. Прибывшим на вызов полицейским они заявили, что не имеют друг к другу претензий.

Ранее сообщалось, что житель Урала ударил себя ножом в живот в отделении полиции. Перед этим мужчина рассказывал полицейским о сложностях в личной жизни.