На Украине возникли неожиданные проблемы с немецкими гаубицами

Der Spiegel: переданные Украине гаубицы выходят из строя из-за отсутствия запчастей

На Украине возникли неожиданные проблемы с переданными Германией 14 гаубицами PzH 2000. Об этом пишет Der Spiegel.

По информации издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой запчастей, из-за чего оружие выходит из строя. Отмечается, что после поставки гаубиц минобороны не смогло своевременно заказать запчасти, чтобы регулярно ремонтировать системы вооружения и поддерживать их в рабочем состоянии.

Журналисты сообщают, что большая часть поставленных Германией систем нуждается в ремонте из-за интенсивной эксплуатации на востоке Украины — по данным источников, ВСУ запускают около 300 гранат в день, что вызывает сильный износ гаубиц.

Нехватка запчастей, сообщает издание, парализует так называемый ремонтный узел, который Германия планирует создать в Словакии к середине декабря для обслуживания доставленного туда оружия.

В конце июня сообщалось, что самоходные гаубицы PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), которые Германия поставила Украине, начали использовать на востоке страны. Самоходные артиллерийские установки (САУ) разместили в лесах и замаскировали. Место расположения гаубиц не называют из-за опасений, что российские военные выследят и уничтожат их.