Россиян предупредили о критически низком коллективном иммунитете к коронавирусу

Иммунолог Крючков заявил о недостаточном иммунитете россиян к коронавирусу

В России наблюдается критически низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу — по разным оценкам он составляет от 5 до 17 процентов. Это происходит из-за нежелания людей вакцинироваться, что в итоге делает ситуацию с распространением болезни практически неуправляемой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Коллективный иммунитет сейчас крайне низкий. Разные методики расчета при нынешних уровнях вакцинации дают оценки от 5 до 17 процентов. В принципе, эта разница большой погоды не делает — уровни в любом случае крайне низкие, — сказал Крючков. — Очень многие люди, которые были восприимчивы к данной инфекции, уже умерли. Другие перенесли тяжело, но иммунитет приобрели — эти факторы давали определенный рост показателей коллективного иммунитета раньше. Сейчас ситуация изменилась».

Иммунолог объяснил, что те, кто переболел или вакцинировался в 2021 году и по какой-то причине решил не делать прививку в 2022, уже не защищены, потому высокие риски распространения коронавируса внутри популяции сохраняются.

«По разным причинам у людей пропала мотивация вакцинироваться, а в итоге мы получаем практически неуправляемую ситуацию. По официальным оценкам на конец лета коллективный иммунитет составлял 20 процентов, сейчас, естественно, еще меньше, потому что иммунитет теряется. Восприимчивость популяции к вирусу растет», — заключил иммунолог.

Ранее стало известно, что в 20 регионах России отмечается рост заболеваемости COVID-19. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость растет в том числе в Москве и Московской области — там этот показатель увеличился на 30,9 и 4,3 процента соответственно.