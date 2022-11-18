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07:37, 18 ноября 2022Экономика

Пентагон провалил пятый аудит

Пентагон провалил пятый аудит и не смог отчитаться о 61 проценте своих активов

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Пентагон в пятый раз с 2017 года провалил аудит. Об этом пишет The Hill.

1600 специалистов прошерстили активы американского Министерства обороны на сумму 3,5 триллиона долларов и обязательства на 3,7 триллиона долларов. Для последней проверки потребовалось 220 личных посещений объектов и 750 виртуальных визитов.

Выяснилось, что военное ведомство не смогло отчитаться о 61 проценте своих активов, заявил журналистам во вторник представитель Пентагона Майк МакКорд. Недостатки были выявлены в учете 19,7 тысячи самолетов, 290 кораблей, наземной техники, вооружений, а также здания, дороги и заборы на более 4,8 тысячи объектах по всему миру.

При этом МакКорд отказался считать проверку проваленной. «Я бы не сказал, что мы провалились. Процесс важен для нас, он помогает становиться лучше», — сказал он.

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Марина Совина
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