В Дагестане мужчина перепутал краснокнижных животных со своими козами и убил их

Житель Дагестана перепутал краснокнижных туров со своими козами и застрелил их

Житель дагестанского села Хнов перепутал краснокнижных горных туров со своими козами и убил их. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчина рассказал, что потерял своих домашних животных — козы разбежались по окрестностям, и дагестанец отправился на их поиски. Он взял ружье и предупредил местных пограничников, что будет стрелять в животных и заберет их мясо, если не сможет загнать коз домой. В лесу он увидел двух туров, по которым открыл стрельбу.

«Я со своими гонялся, а в это время они, оказывается, там были рядом, туры, тоже такие же маленькие, небольшие. Если рогачи были бы, я бы уже узнал, различил бы», — объяснил дагестанец, отмечая, что распознать животных помешала пасмурная погода.

Мужчина заверил, что никогда не планировал заниматься браконьерством и даже в мыслях не допускал продажу добытого запрещенным способом.

Представители Минприроды обратились в полицию, нанесенный дагестанцем ущерб оценили в 360 тысяч рублей. В отношении мужчины могут возбудить уголовное дело.

По данным разных источников, численность кавказских горных туров составляет от 10 тысяч до 16 тысяч особей. Животные занесены в Красную книгу и находятся на грани исчезновения.

В 2021 году в лесу Приморского края убили занесенного в Красную книгу амурского тигра. Тело животного обнаружили в лесу — зверь был убит огнестрельным оружием.