В России убили занесенного в Красную книгу тигра

В лесу Красноармейского района Приморского края убили занесенного в Красную книгу амурского тигра. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным регионального УМВД России, в полицию поступила информация о том, что в 30 километрах от села Глубинное Красноармейского района Приморья в лесном массиве обнаружили тушу дикого животного. Предположительно, самец тигра был убит с помощью огнестрельного оружия.

В результате осмотра полицейскими места происшествия назначены судебно-ветеринарная и баллистическая экспертизы. По факту убийства краснокнижного животного возбуждено уголовное дело. Личность убившего тигра устанавливается.

Амурский или уссурийский тигр — самый крупный тигр в мире, относится к исчезающим видам животных и занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации. По данным экспертов, по состоянию на осень 2021 года общая численность этих хищников в России чуть превышает 600 особей. Животное изображено на флаге и гербе Приморского края.

Ранее сообщалось, что в Приморье специалисты спасли трехмесячного амурского тигра, попавшего в капкан. Краснокнижное животное угодило в него когтем передней лапы и не смогло выбраться самостоятельно.